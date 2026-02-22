Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На подлете к Москве сбили еще несколько беспилотников

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще несколько беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно сообщениям мэра в Telegram и Max, общее количество сбитых БПЛА приблизилось к 20. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.

На фоне атак все столичные аэропорты приостановили прием и выпуск самолетов.

Украинские силы активно атакуют российские регионы 22 февраля. Только за два часа – с 14:00 по 16:00 мск – над Россией сбит 71 дрон, передавало Минобороны. Наибольшее количество дронов ликвидировано над территорией Брянской области – 29 БПЛА. Еще 15 беспилотников уничтожены в небе над Московским регионом, 11 из них летели в направлении столицы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте