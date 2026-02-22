На подлете к Москве сбили еще несколько беспилотников

Украинские силы активно атакуют российские регионы 22 февраля. Только за два часа – с 14:00 по 16:00 мск – над Россией сбит 71 дрон, передавало Минобороны. Наибольшее количество дронов ликвидировано над территорией Брянской области – 29 БПЛА. Еще 15 беспилотников уничтожены в небе над Московским регионом, 11 из них летели в направлении столицы.