Главная / Политика /

Дмитриев призвал Стармера уйти с поста премьера из-за нового скандала

Ведомости

Премьер-министр Великобритании должен покинуть свой пост, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Такое заявление он сделал на фоне появившейся в СМИ информации о том, что он помогал педофилам избегать обвинения, предупреждав их с помощью рассылки. «Стармер должен уйти», – написал Дмитриев.

8 февраля Дмитриев также предположил, что Стармер в скором времени подаст в отставку. Такое прогноз он дал на фоне ухода главы аппарата премьера Моргана Максуини.

Максуини подал в отставку 8 февраля. Он взял на себя полную ответственность за спорное назначение Питера Мандельсона послом Великобритании в США, которого отстранили от должности из-за его фигурирования в документах финансиста Джеффри Эпштейна. The Guardian писала, что отставка Максуини стала следствием растущего политического скандала. При этом экс-глава аппарата выразил полную поддержку Стармеру и заявил, что будет продолжать поддерживать курс премьер-министра.

Читайте также:Свалят ли файлы Эпштейна правительство Великобритании
