Дмитриев призвал Стармера уйти с поста премьера из-за нового скандала

Максуини подал в отставку 8 февраля. Он взял на себя полную ответственность за спорное назначение Питера Мандельсона послом Великобритании в США, которого отстранили от должности из-за его фигурирования в документах финансиста Джеффри Эпштейна. The Guardian писала, что отставка Максуини стала следствием растущего политического скандала. При этом экс-глава аппарата выразил полную поддержку Стармеру и заявил, что будет продолжать поддерживать курс премьер-министра.