Зеленский заявил о разногласиях с Европой по размещению западных войск
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в размещении западных военных на линии фронта или вблизи нее, но европейские страны не готовы к такому шагу. Об этом он сказал в интервью BBC.
По словам Зеленского, украинская сторона хотела бы видеть союзников рядом с собой на первой линии, но «никто не хочет там стоять». Он отметил, что Польша не подтверждала готовность направить военных, а размещение сил во Львове, по его мнению, не решит задач безопасности. Вместо этого, считает Зеленский, страны-соседи могли бы предоставить логистическую поддержку или участвовать в противовоздушной обороне, в том числе сбивая воздушные цели с территории соседних государств.
Украинский лидер также предложил странам Балтии рассмотреть возможность размещения войск на границе с Белоруссией, которую Киев считает потенциальной угрозой и для них. Однако, по его словам, согласия на это также нет.
На данный момент лишь Великобритания и Франция заявили о готовности предоставить по одной бригаде. Где именно они могли бы быть размещены, Зеленский не уточнил.
5 февраля стало известно, что на переговорах США, России и Украины обсуждались гарантии безопасности Украины. Предполагалось, что они могут включать быстрое развертывание многонациональных сил вместо размещения миротворцев.