Зеленский заявил о разногласиях с Европой по размещению западных войск

По словам Зеленского, украинская сторона хотела бы видеть союзников рядом с собой на первой линии, но «никто не хочет там стоять». Он отметил, что Польша не подтверждала готовность направить военных, а размещение сил во Львове, по его мнению, не решит задач безопасности. Вместо этого, считает Зеленский, страны-соседи могли бы предоставить логистическую поддержку или участвовать в противовоздушной обороне, в том числе сбивая воздушные цели с территории соседних государств.