Евросоюз ввел санкции против российских судей и прокуроров
Евросоюз ввел санкции в отношении восьми российских физических лиц. Под ограничения попали три начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, два судьи, прокурор и старший следователь. Об этом говорится в решении на сайте официального журнала союза.
23 февраля ЕС также продлил действие антироссийских санкций на год – до 24 февраля 2027 г.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что министры иностранных дел Европейского союза не смогут согласовать 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе 23 февраля. «Мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие», – сказала она.
Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России 6 февраля. Ключевым элементом инициативы назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера – их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагается ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.