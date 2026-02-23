Газета
Главная / Политика /

Каллас: ЕС не сможет согласовать 20-й пакет санкций на встрече в Брюсселе

Ведомости

Министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) не смогут согласовать 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе 23 февраля, заявила глава евродипломатии ЕС Кая Каллас.

«Мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие», – сказала она (цитата по ТАСС). 

6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. Ключевым элементом инициативы назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера – их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагается ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.

20 февраля также послы ЕС не смогли согласовать пакет санкций.

Читайте также:Сийярто: Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России
