Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg назвал главных бенефициаров отмены торговых пошлин Трампа

Среди них оказались Китай, Индия и Бразилия
Ведомости

Китай, Индия и Бразилия получили наибольшую выгоду от решения Верховного суда США отменить торговые пошлины президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg. 

Несмотря на заявление Трампа о намерении установить глобальный тариф в 15%, по оценкам Bloomberg Economics, реальная средняя эффективная тарифная ставка составит около 12%. Это станет минимальным значением с момента введения пошлин в апреле.

По расчетам экономистов Morgan Stanley, в Азии средневзвешенная тарифная ставка уменьшится с 20 до 17%, а средние пошлины на китайские товары сократятся с 32 до 24%.

Бессент: партнеры США хотят сохранить прежние торговые соглашения

Политика / Международные отношения

Вместе с этим снижение может оказаться временным, поскольку администрация Трампа планирует ввести отраслевые и страновые пошлины для восстановления тарифной системы, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, в проигрыше от отмены тарифов Трампа оказались такие страны, как Великобритания и Австралия, которые договаривались о более низких пошлинах в размере 10% в рамках старой системы.

20 февраля Верховный суд США отменил большую часть масштабных пошлин Трампа. Судьи постановили, что президент не имел полномочий в соответствии с законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. вводить широкий спектр импортных пошлин на товары почти всех торговых партнеров страны. В ответ на это Трамп ввел глобальный 10%-ный тариф, затем он его повысил до 15%.

«Ведомости» писали, что президент США может использовать ч. 301 и 122 закона о торговле 1974 г. Часть инструментов этого закона не требует одобрения со стороны конгресса США. Например, тарифы, введенные по ч. 122 (ставка до 15%), могут действовать без консультаций с парламентом в течение 150 дней.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте