Bloomberg назвал главных бенефициаров отмены торговых пошлин Трампа

Bloomberg назвал главных бенефициаров отмены торговых пошлин ТрампаСреди них оказались Китай, Индия и Бразилия
Китай, Индия и Бразилия получили наибольшую выгоду от решения Верховного суда США отменить торговые пошлины президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.
Несмотря на заявление Трампа о намерении установить глобальный тариф в 15%, по оценкам Bloomberg Economics, реальная средняя эффективная тарифная ставка составит около 12%. Это станет минимальным значением с момента введения пошлин в апреле.
По расчетам экономистов Morgan Stanley, в Азии средневзвешенная тарифная ставка уменьшится с 20 до 17%, а средние пошлины на китайские товары сократятся с 32 до 24%.
Вместе с этим снижение может оказаться временным, поскольку администрация Трампа планирует ввести отраслевые и страновые пошлины для восстановления тарифной системы, отмечает Bloomberg.
По данным агентства, в проигрыше от отмены тарифов Трампа оказались такие страны, как Великобритания и Австралия, которые договаривались о более низких пошлинах в размере 10% в рамках старой системы.
20 февраля Верховный суд США отменил большую часть масштабных пошлин Трампа. Судьи постановили, что президент не имел полномочий в соответствии с законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. вводить широкий спектр импортных пошлин на товары почти всех торговых партнеров страны. В ответ на это Трамп ввел глобальный 10%-ный тариф, затем он его повысил до 15%.
«Ведомости» писали, что президент США может использовать ч. 301 и 122 закона о торговле 1974 г. Часть инструментов этого закона не требует одобрения со стороны конгресса США. Например, тарифы, введенные по ч. 122 (ставка до 15%), могут действовать без консультаций с парламентом в течение 150 дней.