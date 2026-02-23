Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил, что Верховный суд дал ему «гораздо больше полномочий»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда страны фактически расширило его президентские полномочия по сравнению с теми, которыми он обладал ранее. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, суд «случайно и невольно» предоставил ему «гораздо больше полномочий и силы», чем было до вынесения решения. Он выразил недовольство позицией суда, назвав его выводы «нелепыми» и «вызывающими разногласия».

Американский лидер отметил, что теперь может использовать лицензии и другие инструменты в отношении зарубежных государств. При этом он раскритиковал ограничения, связанные с возможностью взимания сборов в рамках лицензирования.

Bloomberg назвал главных бенефициаров отмены торговых пошлин Трампа

Политика / Международные новости

Трамп также подчеркнул, что Верховный суд подтвердил действие других тарифных мер, которые, по его мнению, теперь могут применяться «более мощным и жестким способом».

20 февраля Верховный суд США отменил большую часть масштабных пошлин Трампа. Судьи постановили, что президент не имел полномочий в соответствии с законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. вводить широкий спектр импортных пошлин на товары почти всех торговых партнеров страны. В ответ на это Трамп ввел глобальный 10%-ный тариф, затем он его повысил до 15%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её