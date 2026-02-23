Трамп заявил, что Верховный суд дал ему «гораздо больше полномочий»

20 февраля Верховный суд США отменил большую часть масштабных пошлин Трампа. Судьи постановили, что президент не имел полномочий в соответствии с законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. вводить широкий спектр импортных пошлин на товары почти всех торговых партнеров страны. В ответ на это Трамп ввел глобальный 10%-ный тариф, затем он его повысил до 15%.