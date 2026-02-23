Газета
Главная / Политика /

Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с вдовами погибших военнослужащих Сил специальных операций ВС России, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это мероприятие проводится в рамках Дня защитника Отечества, передает ТАСС.

Ранее в рамках Дня защитника Отечества Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

23 февраля президент провел вручение государственных наград Героям России, служившим в зоне спецоперации на Украине. Во время церемонии он поблагодарил военных за верность присяге.

Кроме того, Путин поздравил россиян с праздником защитника Отечества. Он отметил, что эта дата является одной из самых значимых в России.

