Трамп призвал Мексику усилить борьбу с картелями и наркотрафиком
На фоне беспорядков в Мексике, которые вспыхнули после гибели лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, президент США Дональд Трамп призвал власти страны усилить борьбу с картелями и наркотрафиком. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Мексика должна активнее бороться с картелями и наркотиками!» – заявил американский лидер.
О начале протестов в Мексике The Guardian писала 23 февраля. По данным газеты, сразу после сообщения о гибели наркобарона в нескольких регионах страны начались поджоги автомобилей, вооруженные люди перекрывали автомагистрали. Так называемые «наркоблокпосты» из горящих машин и автобусов были зафиксированы как минимум в восьми штатах, включая Халиско, Гуанахуато, Мичоакан и Герреро.
Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщало, что в результате беспорядков в Мексике погибло не менее 14 человек. Власти штатов Халиско, Мичоакан и Гуанахуато подтвердили, что среди жертв семеро военнослужащих национальной гвардии.