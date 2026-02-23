Трамп призвал Мексику усилить борьбу с картелями и наркотрафиком

О начале протестов в Мексике The Guardian писала 23 февраля. По данным газеты, сразу после сообщения о гибели наркобарона в нескольких регионах страны начались поджоги автомобилей, вооруженные люди перекрывали автомагистрали. Так называемые «наркоблокпосты» из горящих машин и автобусов были зафиксированы как минимум в восьми штатах, включая Халиско, Гуанахуато, Мичоакан и Герреро.