Трамп пригрозил высокими пошлинами странам, которые начнут «играть в игры» с США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет более высокие пошлины против государств, которые решат воспользоваться ситуацией и «играть в игры» после решения Верховного суда об их отмене. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Любая страна, которая захочет «играть в игры» с нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые «обдирали» США годами и даже десятилетиями, столкнется с гораздо более высокими тарифами и даже хуже, чем те, которые они недавно согласовали», – заявил американский лидер.
20 февраля Верховный суд США отменил большую часть масштабных пошлин Трампа. Судьи постановили, что президент не имел полномочий в соответствии с законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. вводить широкий спектр импортных пошлин на товары почти всех торговых партнеров страны. В ответ на это Трамп ввел глобальный 10%-ный тариф, затем он его повысил до 15%.
Трамп также писал в Truth Social, что решение Верховного суда США фактически расширило его президентские полномочия по сравнению с теми, которыми он обладал ранее. По словам американского лидера, суд «случайно и невольно» предоставил ему «гораздо больше полномочий и силы», чем было до вынесения решения. При этом он выразил недовольство позицией суда, назвав его выводы «нелепыми» и «вызывающими разногласия».