Трамп пригрозил высокими пошлинами странам, которые начнут «играть в игры» с США

Трамп также писал в Truth Social, что решение Верховного суда США фактически расширило его президентские полномочия по сравнению с теми, которыми он обладал ранее. По словам американского лидера, суд «случайно и невольно» предоставил ему «гораздо больше полномочий и силы», чем было до вынесения решения. При этом он выразил недовольство позицией суда, назвав его выводы «нелепыми» и «вызывающими разногласия».