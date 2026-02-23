Каллас рассказала о работе с Венгрией по 20-му пакету санкций против России

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 23 февраля заявил, что Будапешт наложил вето на принятие 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине 90 млрд евро в виде военного кредита из-за приостановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Венгрия не поддержит предоставление Украине военного кредита в размере 90 млрд евро, поскольку, по его мнению, украинцы используют шантаж. Он утверждает, что они вступили в сговор с официальными лицами из Брюсселя и оппозиционными силами в Венгрии, чтобы подвергнуть угрозе энергетическую безопасность страны.