Каллас рассказала о работе с Венгрией по 20-му пакету санкций против России
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия ведет переговоры со Словакией и Венгрией по вопросу принятия 20-го пакета антироссийских санкций. Об этом она заявила по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
«Мы проводим работу с коллегами из Венгрии и Словакии на разных уровнях, чтобы продвинуться с этим пакетом», – сказала Каллас (цитата по «РИА Новости»).
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 23 февраля заявил, что Будапешт наложил вето на принятие 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине 90 млрд евро в виде военного кредита из-за приостановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Венгрия не поддержит предоставление Украине военного кредита в размере 90 млрд евро, поскольку, по его мнению, украинцы используют шантаж. Он утверждает, что они вступили в сговор с официальными лицами из Брюсселя и оппозиционными силами в Венгрии, чтобы подвергнуть угрозе энергетическую безопасность страны.
Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России 6 февраля. Ключевым элементом инициативы назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера – их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагается ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.