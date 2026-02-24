Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Mandiner: Украина находится на грани дефолта после ссоры с Венгрией

Ведомости

Венгерское правительство не одобрит поддержку Украине со стороны Евросоюза (ЕС), пока Киев продолжает блокировать поставку нефти в страну по нефтепроводу «Дружба». Если Украина не получит необходимые ей средства до апреля, то ей нечем будет платить армии и финансировать другие государственные расходы – фактически может наступить дефолт, пишет Mandiner.

Издание напомнило, что с конца января Киев «не позволяет открыть нефтепровод «Дружба», а ночью 22 февраля «разбомбила его российскую насосную станцию». Последствия случившегося могут сказаться практически на всех сферах жизни в Венгрии – от заправок до магазинов.

«Венгерское правительство, понятно, расценивает эти действия как недружественные, и пока Украина их продолжает, Будапешт не согласует никакую помощь и поддержку со стороны ЕС», – говорится в материале.

Неизвестно, когда именно Киев сможет получить «крайне необходимые для выживания средства».

23 февраля Венгрия наложила вето на принятие 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине военного кредита суммой 90 млрд евро из-за приостановки транзита нефти по «Дружбе». 18 февраля Будапешт прекратил поставки дизельного топлива в Киев, заявив, что возобновит их после начала подачи нефти по нефтепроводу.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь