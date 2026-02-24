Mandiner: Украина находится на грани дефолта после ссоры с Венгрией

Венгерское правительство не одобрит поддержку Украине со стороны Евросоюза (ЕС), пока Киев продолжает блокировать поставку нефти в страну по нефтепроводу «Дружба». Если Украина не получит необходимые ей средства до апреля, то ей нечем будет платить армии и финансировать другие государственные расходы – фактически может наступить дефолт, пишет Mandiner.