Mandiner: Украина находится на грани дефолта после ссоры с Венгрией
Венгерское правительство не одобрит поддержку Украине со стороны Евросоюза (ЕС), пока Киев продолжает блокировать поставку нефти в страну по нефтепроводу «Дружба». Если Украина не получит необходимые ей средства до апреля, то ей нечем будет платить армии и финансировать другие государственные расходы – фактически может наступить дефолт, пишет Mandiner.
Издание напомнило, что с конца января Киев «не позволяет открыть нефтепровод «Дружба», а ночью 22 февраля «разбомбила его российскую насосную станцию». Последствия случившегося могут сказаться практически на всех сферах жизни в Венгрии – от заправок до магазинов.
«Венгерское правительство, понятно, расценивает эти действия как недружественные, и пока Украина их продолжает, Будапешт не согласует никакую помощь и поддержку со стороны ЕС», – говорится в материале.
Неизвестно, когда именно Киев сможет получить «крайне необходимые для выживания средства».
23 февраля Венгрия наложила вето на принятие 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине военного кредита суммой 90 млрд евро из-за приостановки транзита нефти по «Дружбе». 18 февраля Будапешт прекратил поставки дизельного топлива в Киев, заявив, что возобновит их после начала подачи нефти по нефтепроводу.