Песков разъяснил позицию Кремля по блокировке Telegram

Кремль не уполномочен принимать решение о блокировки Telegram, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не входит в функцию Кремля. Это входит в функции соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять», – сказал Песков.

Также пресс-секретарь заявил, что администрация мессенджера Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями, хотя в приложении зафиксировано большое количество потенциально опасного контента.

24 февраля в СМИ начала появляться информация, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются по делу о содействии террористической деятельности.

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что мессенджер игнорирует уже 150 000 требований об удалении каналов, материалов и публикаций с запрещенной информацией.

