Матвиенко назвала получение ядерного оружия Украиной недопустимым
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости передачи Украине ядерного оружия или его компонентов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, оперативная реакция сенаторов связана с чрезвычайностью темы, раскрытой СВР.
«Безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий ее признания как независимого государства. Этот статус не подлежит пересмотру. Ядерного оружия на Украине быть не должно», – заявила Матвиенко.
Она отметила, что сенаторы рассчитывают на позицию парламентов Великобритании и Франции, а также международных институтов в ответ на обращение российской стороны. По ее словам, британские и французские законодатели должны либо призвать к ответственности Кира Стармера и Эмманюэля Макрона, либо разделить с ними ответственность за действия, которые противоречат международному праву.
24 февраля СВР РФ сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передачи Украине атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве одного из вариантов, по данным ведомства, упоминалась французская боеголовка TN75 для баллистической ракеты подводных лодок М51.1. В СВР утверждают, что западные элиты «не готовы смириться с поражением» и считают, что наличие такого оружия позволило бы Киеву претендовать на более выгодные условия завершения конфликта.
В связи с этим сенаторы обратились к членам палаты общин и палаты лордов Великобритании, а также к депутатам национального собрания и членам сената Франции с призывом инициировать парламентские расследования. Обращение направлено по дипломатическим каналам в парламенты двух стран, а также в ООН, МАГАТЭ и Конференцию по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия. В документе говорится об угрозах подобных поставок для всего европейского региона.