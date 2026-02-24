Матвиенко назвала получение ядерного оружия Украиной недопустимым

В связи с этим сенаторы обратились к членам палаты общин и палаты лордов Великобритании, а также к депутатам национального собрания и членам сената Франции с призывом инициировать парламентские расследования. Обращение направлено по дипломатическим каналам в парламенты двух стран, а также в ООН, МАГАТЭ и Конференцию по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия. В документе говорится об угрозах подобных поставок для всего европейского региона.