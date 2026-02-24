Газета
Главная / Политика /

МИД предупредил о риске столкновения держав из-за передачи Киеву ядерного оружия

Ведомости

Россия даст жесткий отпор в ответ на любые шаги по содействию Украине в обретении ядерного оружия, заявила глава МИД РФ Мария Захарова.

«Мы неоднократно заявляли, что любые "заходы" на предмет пересмотра безъядерного статуса Украины, равно как и на обретение глубоко враждебным России киевским режимом ядерного оружия, недопустимы», – подчеркнула она.

По словам Захаровой, Москва предупреждает о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях. Она отметила, что Лондон и Париж задумались о поставках в преддверии Конференции по рассмотрению действия Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), запланированной на апрель этого года. В МИДе убеждены, что государства-участники должны будут уделить этому случаю самое серьезное внимание.

Как в России отреагировали на заявление СВР о передаче Киеву ядерного оружия

Политика / Международные отношения

Захарова заявила, что на профильных многосторонних площадках была немедленно развернута работа по этому сюжету, чтобы остановить британские и французские власти.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы.

