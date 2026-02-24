МИД предупредил о риске столкновения держав из-за передачи Киеву ядерного оружия

По словам Захаровой, Москва предупреждает о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях. Она отметила, что Лондон и Париж задумались о поставках в преддверии Конференции по рассмотрению действия Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), запланированной на апрель этого года. В МИДе убеждены, что государства-участники должны будут уделить этому случаю самое серьезное внимание.