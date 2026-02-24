Газета
Главная / Политика /

Глава минобороны ФРГ подтвердил отказ от поставок Taurus Украине

Ведомости

Германия перестала поставлять Украине ракеты Taurus, заявил глава минобороны ФРГ Оскар Писториус. Его слова передает Deutschlandfunk.

«Taurus не решит и не положит конец этому конфликту на Украине. Никаких планов по передаче этих ракет Киеву на данный момент пока точно нет, тема не обсуждается», – сказал он.

23 февраля стало известно, что Германия направила Украине 55 млрд евро военной помощи с февраля 2022 гг., а гражданской помощи – на 39 млрд евро.

4 сентября 20205 г. Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц отдал распоряжение максимально скрыть причастность ФРГ к поставкам Украине Taurus.

