Глава минобороны ФРГ подтвердил отказ от поставок Taurus Украине
Германия перестала поставлять Украине ракеты Taurus, заявил глава минобороны ФРГ Оскар Писториус. Его слова передает Deutschlandfunk.
«Taurus не решит и не положит конец этому конфликту на Украине. Никаких планов по передаче этих ракет Киеву на данный момент пока точно нет, тема не обсуждается», – сказал он.
23 февраля стало известно, что Германия направила Украине 55 млрд евро военной помощи с февраля 2022 гг., а гражданской помощи – на 39 млрд евро.
4 сентября 20205 г. Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц отдал распоряжение максимально скрыть причастность ФРГ к поставкам Украине Taurus.