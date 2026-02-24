Газета
Главная / Политика /

Вучич сообщил о задержании подозреваемых в подготовке покушения на его семью

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что осведомлен об аресте двух человек, подозреваемых в подготовке покушения на его семью. Об этом сообщает издание «Политика».

По словам главы государства, ему известно, откуда задержанные, но он не располагает информацией о том, кто мог стоять за их действиями. Вучич отметил, что существует видеозапись, подтверждающая подготовку нападения. Судя по имеющимся данным, первоначально планировалось покушение на его сына, а затем – на него самого и его супругу.

23 февраля сотрудники МВД Сербии, Управления уголовной полиции, Службы по противодействию криминалу и Агентства безопасности и информации совместно с полицией города Кралево провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны двое местных жителей. По данным правоохранительных органов, подозреваемые намеревались приобрести оружие для совершения нападения на членов семьи президента, а также на сотрудников МВД. Расследование продолжается.

В мае 2024 г. МВД Сербии задержало жителя города Сомбор Драгана Миятовича из-за угрозы безопасности Вучича. Задержание Миятовича произошло на следующий день после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. 15 мая 2024 г. в политика несколько раз выстрелили в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Фицо получил ранения в грудь, живот и плечо.

