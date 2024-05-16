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В Сербии задержали мужчину за угрозы в адрес президента Вучича

Ведомости

МВД Сербии задержало жителя города Сомбор Драгана Миятовича из-за угрозы безопасности президента страны Александра Вучича. Об этом сообщил вице-премьер, министр внутренних дел республики Ивица Дачич, передает Blic.

Уточняется, что мужчина задержан на 48 часов. Другие подробности не приводятся.

Задержание Миятовича произошло на следующий день после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. 15 мая в политика несколько раз выстрелили в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Фицо получил ранения в грудь, живот и плечо.

Премьер поступил в больницу в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Сейчас состояние политика оценивается как стабильное. Стрелявшего задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. В разговоре с телеканалом TA3 он объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства Фицо.

Западные СМИ приписывают ряду европейских политиков, включая Вучича и Фицо, пророссийскую позицию. После начала спецоперации на Украине Сербия, в частности, отказалась вводить санкции против России и отправлять оружие на Украину. Фицо после назначения премьер-министром Словакии в октябре 2023 г. заявил, что страна больше не будет оказывать помощь Киеву.

В Кремле сочли абсурдными попытки назвать Фицо пророссийским политиком. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас любых политиков, думающих о суверенитете своей страны, пытаются окрестить «пророссийскими». Вучич в апреле 2022 г. подчеркивал, что в Сербии нет «ни пророссийской, ни антироссийской истерии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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