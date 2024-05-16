В Сербии задержали мужчину за угрозы в адрес президента Вучича

Западные СМИ приписывают ряду европейских политиков, включая Вучича и Фицо, пророссийскую позицию. После начала спецоперации на Украине Сербия, в частности, отказалась вводить санкции против России и отправлять оружие на Украину. Фицо после назначения премьер-министром Словакии в октябре 2023 г. заявил, что страна больше не будет оказывать помощь Киеву.