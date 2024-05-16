В Сербии задержали мужчину за угрозы в адрес президента Вучича
МВД Сербии задержало жителя города Сомбор Драгана Миятовича из-за угрозы безопасности президента страны Александра Вучича. Об этом сообщил вице-премьер, министр внутренних дел республики Ивица Дачич, передает Blic.
Уточняется, что мужчина задержан на 48 часов. Другие подробности не приводятся.
Задержание Миятовича произошло на следующий день после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. 15 мая в политика несколько раз выстрелили в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Фицо получил ранения в грудь, живот и плечо.
Премьер поступил в больницу в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Сейчас состояние политика оценивается как стабильное. Стрелявшего задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. В разговоре с телеканалом TA3 он объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства Фицо.
Западные СМИ приписывают ряду европейских политиков, включая Вучича и Фицо, пророссийскую позицию. После начала спецоперации на Украине Сербия, в частности, отказалась вводить санкции против России и отправлять оружие на Украину. Фицо после назначения премьер-министром Словакии в октябре 2023 г. заявил, что страна больше не будет оказывать помощь Киеву.
В Кремле сочли абсурдными попытки назвать Фицо пророссийским политиком. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас любых политиков, думающих о суверенитете своей страны, пытаются окрестить «пророссийскими». Вучич в апреле 2022 г. подчеркивал, что в Сербии нет «ни пророссийской, ни антироссийской истерии».