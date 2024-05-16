Полиция Словакии предъявила обвинения стрелявшему в Фицо

16 мая глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что нападение на Фицо было совершено по политическим мотивам. По его словам, Цинтула решил напасть на премьер-министра после президентских выборов. Шутай-Эшток попросил общественность воздержаться от негативных комментариев. Он отметил, что из ненависти «вышла буря», и теперь страна стоит на пороге гражданской войны.