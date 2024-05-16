Полиция Словакии предъявила обвинения стрелявшему в Фицо
Полиция Словакии предъявила обвинения 71-летнему Юраю Цинтуле, который стрелял в премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщил телеканал ТА3.
Цинтула обвиняется в попытке умышленного убийства из мести. По данным телеканала, ему грозит от 25 лет до пожизненного лишения свободы.
Покушение на Фицо произошло 15 мая. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. Вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что она прошла хорошо, жизни Фицо ничто не угрожает. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное.
На премьер-министра напал 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.
16 мая глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что нападение на Фицо было совершено по политическим мотивам. По его словам, Цинтула решил напасть на премьер-министра после президентских выборов. Шутай-Эшток попросил общественность воздержаться от негативных комментариев. Он отметил, что из ненависти «вышла буря», и теперь страна стоит на пороге гражданской войны.