США ввели санкции против четырех человек и трех связанных с РФ организаций
В рамках мер по кибербезопасности Вашингтон пополнил санкционный список четырьмя физическими лицами и тремя организациями, якобы связанными с Россией. Об этом говорится в пресс-релизе Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.
Под санкции попали компании Advance Security Solutions, Matrix и Operation Zero. Кроме того, в списке OFAC оказались Олег Кучеров, Азизджон Мамашоев, Марина Васанович и Сергей Зеленюк.
OFAC обновлял санкционный список, включив в него пять физических лиц и семь российских организаций в рамках мер, связанных с кибербезопасностью, 19 ноября. Под санкции попали российские компании Data Center Kirishi, Media Land, Media Land Technology и ML.Cloud (включая офис в Гонконге), узбекская Datavice MCHJ, британская Hypercore и сербская Smart Digital Ideas DOO.
19 февраля президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении на год действия ряда ограничительных мер в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Продление затрагивает санкции, принятые администрацией Джо Байдена в феврале 2022 г., а также указы, подписанные самим Трампом в сентябре 2018 г. и администрацией Барака Обамы в марте и декабре 2014 г.