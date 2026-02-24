Экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связей с Эпштейном
Бывший генеральный секретарь Совета Европы и бывший премьер-министр Норвегии Турбьерн Ягланд предпринял попытку самоубийства на фоне антикоррупционного расследования, связанного с его связями с американским финансистом Джеффри Эпштейном.Об этом пишет iNyheter со ссылкой на источники.
По информации портала, Ягланд был госпитализирован после неудачной попытки суицида неделю назад. Сейчас его состояние здоровья оценивается как тяжелое.
11 февраля BFMTV сообщал, что после начала расследования по делу о коррупции и связях с Эпштейном Ягланда лишили дипломатического иммунитета. По данным министерства юстиции США, бывший премьер Норвегии имел регулярные контакты с финансистом. В частности, в 2014 г. норвежский чиновник собирался с семьей посетить остров Эпштейна. Также он обращался к финансисту за финансовой поддержкой для приобретения собственного жилья.
Ягланд был генеральным секретарем Совета Европы с 1 октября 2009 г. по 18 сентября 2019 г. C 1992 г. по 2002 г. являлся лидером Норвежской рабочей партии. В 1996-1997 гг. был премьер-министром Норвегии. Ушел в отставку, так как пообещал, что покинет свою должность, если его партия получит на парламентских выборах меньше 36,9% голосов.
Министерство юстиции США 16 февраля опубликовало окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных Bondi, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, все материалы по делу Эпштейна были обнародованы. В итоговый список вошли певцы, актеры, бизнесмены и предприниматели, в частности покойные, которые хотя бы раз упоминались в документах. В материалах в том числе фигурируют исполнители Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин и Джей Зи, а также президент США Дональд Трамп, американский вице-президент Джей Ди Вэнс, бывшая первая леди Мишель Обама и др.