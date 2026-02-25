Билл Гейтс извинился за свои связи с финансистом Эпштейном

Гейтс рассказал, что начал общаться с Эпштейном в 2011 г., спустя несколько лет после того, как тот признал вину по делу о вовлечении несовершеннолетней в проституцию. Он продолжал встречи до 2014 г., в том числе летал с ним на частном самолете и встречался в Германии, Франции, Нью-Йорке и Вашингтоне. Гейтс признал, что его бывшая супруга Мелинда Френч Гейтс выражала обеспокоенность этими контактами еще в 2013 г.