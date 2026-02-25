Билл Гейтс извинился за свои связи с финансистом Эпштейном
Основатель Microsoft Билл Гейтс принес извинения сотрудникам Фонда Гейтса за свои контакты с финансистом Джеффри Эпштейном. Во время закрытой встречи Гейтс заявил, что его встречи с Эпштейном «бросили тень» на репутацию благотворительной организации. При этом он подчеркнул, что не участвовал в преступлениях финансиста и не взаимодействовал с его жертвами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на запись внутренней встречи с персоналом.
Гейтс рассказал, что начал общаться с Эпштейном в 2011 г., спустя несколько лет после того, как тот признал вину по делу о вовлечении несовершеннолетней в проституцию. Он продолжал встречи до 2014 г., в том числе летал с ним на частном самолете и встречался в Германии, Франции, Нью-Йорке и Вашингтоне. Гейтс признал, что его бывшая супруга Мелинда Френч Гейтс выражала обеспокоенность этими контактами еще в 2013 г.
В ходе встречи Гейтс также прокомментировал фотографии из недавно обнародованных материалов по делу Эпштейна, на которых он запечатлен с женщинами с заретушированными лицами. По его словам, это были ассистентки Эпштейна и снимки делались после официальных встреч. Гейтс также рассказал сотрудникам о двух внебрачных отношениях с россиянками. Ранее СМИ сообщали, что Эпштейн мог использовать эту информацию как инструмент давления на Гейтса.
Гейтс заявил, что после 2014 г. больше не встречался с Эпштейном и не отвечал на его письма. Представитель фонда подтвердил изданию, что Гейтс проводит подобные встречи дважды в год и на этот раз «откровенно ответил на вопросы, взяв на себя ответственность за свои действия».
19 декабря 2025 г. американские демократы опубликовали фотографии Гейтса, на которых он изображен с молодыми девушками, в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна по обвинению в сексуальных преступлениях.
16 февраля министерство юстиции США опубликовало окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных Bondi, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, были обнародованы. В итоговый список вошли певцы, актеры, бизнесмены и предприниматели, в частности покойные, которые хотя бы раз упоминались в документах. В материалах в том числе фигурируют Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин и Джей Зи, а также президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, Мишель Обама и другие.