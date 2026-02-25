Источник «Ведомостей»: 11 марта Госдума будет утверждать свою квоту в ЦИК

Нынешняя думская квота была сформирована предыдущим созывом парламента, в котором были представлены четыре партии – без участия «Новых людей». В 2021 г. в состав комиссии были делегированы от «Единой России» Антон Лопатин и Константин Мазуревский, от КПРФ – Евгений Колюшин, от «Справедливой России» – Николай Левичев, от ЛДПР – Александр Курдюмов. По информации пяти источников «Ведомостей», близких к ЦИК и администрации президента, большинство действующих представителей от Госдумы сохранят свои полномочия в новом составе комиссии.