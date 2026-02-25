Газета
Источник «Ведомостей»: 11 марта Госдума будет утверждать свою квоту в ЦИК

Ведомости

11 марта нижняя палата парламента будет утверждать свою квоту в ЦИК. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в Госдуме.

Формирование нового состава ЦИК должно завершиться до 29 марта – к дате истечения полномочий действующей комиссии. Обновленному составу предстоит организовать выборы в Госдуму 2026 г.

В комиссию входят 15 членов: пять назначает Совет Федерации, пять – Госдума и пять – президент России.

Нынешняя думская квота была сформирована предыдущим созывом парламента, в котором были представлены четыре партии – без участия «Новых людей». В 2021 г. в состав комиссии были делегированы от «Единой России» Антон Лопатин и Константин Мазуревский, от КПРФ – Евгений Колюшин, от «Справедливой России» – Николай Левичев, от ЛДПР – Александр Курдюмов. По информации пяти источников «Ведомостей», близких к ЦИК и администрации президента, большинство действующих представителей от Госдумы сохранят свои полномочия в новом составе комиссии.

13 ноября 2025 г. «Ведомости» также писали, что с высокой вероятностью свои посты сохранят и руководители комиссии – председатель Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев и секретарь Наталья Бударина.

21 февраля стало известно, что парламентские партии определились с кандидатами в новый состав Центризбиркома. «Единая Россия» вновь предложила кандидатуру Константина Мазуревского, КПРФ – Евгения Колюшина, ЛДПР – депутата Госдумы Василину Кулиеву, «Справедливая Россия» поддержала Николая Левичева, а «Новые люди» выдвинули председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову.

