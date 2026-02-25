Газета
Мишустин: поставки ряда образцов военной техники выросли на десятки процентов

Ведомости

Поставки в российскую армию отдельных востребованных образцов вооружения и военной техники выросли на десятки процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

«Особую благодарность хочу выразить всем предприятиям, людям, которые делают эту продукцию, работая на победу», – сказал глава правительства, подчеркнув, что укрепление обороноспособности и безопасности остается «ключевым фактором успешного развития страны с сильной экономикой».

19 февраля замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Россия смогла в несколько раз увеличить объемы выпуска многих видов военной продукции. Старт осуществлялся с небольших объемов, но сейчас российские предприятия смогли перейти к серийному производству. «Российские инженеры, конструкторы, рабочие, действительно, по-настоящему каждый день трудились над решением вот этих чрезвычайно сложных задач», – отметил он.

