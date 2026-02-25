ЕС предложили Венгрии и Словакии альтернативный «Дружбе» путь поставок нефти
Экспертная координационная группа Евросоюза (ЕС) предложила Венгрии и Словакии альтернативный нефтепроводу «Дружба» маршрут поставок нефти. Он пройдет через Хорватию, рассказала представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
«Хорватия подтвердила, что никакая российская нефть не будет поставляться в рамках этих поставок», – сказала она (цитата по ТАСС). Представитель Еврокомиссии отметила, что пропускной способности Адриатического нефтепровода в Хорватии достаточно для обеспечения потребностей Венгрии и Словакии.
12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.
При этом Еврокомиссия требует от Украины ремонта трубопровода «Дружба». ЕК заявляет, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию, так как обе страны обладают достаточными запасами. При этом, по словам представителя, комиссия находится в контакте с Украиной относительно сроков восстановления.