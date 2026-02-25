Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

ЕС предложили Венгрии и Словакии альтернативный «Дружбе» путь поставок нефти

Ведомости

Экспертная координационная группа Евросоюза (ЕС) предложила Венгрии и Словакии альтернативный нефтепроводу «Дружба» маршрут поставок нефти. Он пройдет через Хорватию, рассказала представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Хорватия подтвердила, что никакая российская нефть не будет поставляться в рамках этих поставок», – сказала она (цитата по ТАСС). Представитель Еврокомиссии отметила, что пропускной способности Адриатического нефтепровода в Хорватии достаточно для обеспечения потребностей Венгрии и Словакии.

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.

При этом Еврокомиссия требует от Украины ремонта трубопровода «Дружба». ЕК заявляет, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию, так как обе страны обладают достаточными запасами. При этом, по словам представителя, комиссия находится в контакте с Украиной относительно сроков восстановления.

Читайте также:ЕС призвал Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь