Орбан заявил о развертывании армии у ключевых энергообъектов

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о решении развернуть военных и технику вблизи ключевых энергетических объектов страны для предотвращения возможных атак со стороны Украины. Об этом он сообщил в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Военнослужащие и техника, необходимые для предотвращения нападений, будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления», – заявил Орбан.

По его словам, в приграничных с Украиной районах также будет введен запрет на полеты беспилотников. Кроме того, власти усилят охрану энергетической инфраструктуры.

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.

24 февраля Орбан заявил, что Будапешт разрушит «нефтяную блокаду», которую создает Киев. По словам Орбана, на Украине «прекрасно знают, что делают».

21 февраля Орбан говорил, что Венгрия может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит по «Дружбе». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро.

