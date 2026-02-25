ТАСС: трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта
Трехсторонние переговоры по украинскому кризису с участием делегаций России, Украины и США перенесли на начало марта, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, место проведения еще согласуется.
22 февраля ТАСС сообщал, что новый раунд может состоятся в Женеве 26 февраля. В этот же день запланированы переговоры США и Украины, а также США и Ирана.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что 26 февраля секретарь СНБО Рустем Умеров встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и министром финансов США Скоттом Бессентом для обсуждения подготовки к переговорам с Россией в начале марта.
Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд прошел там же 4–5 февраля. Позднее медлу сторонами состоялись переговоры в Женеве.