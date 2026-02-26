Politico: США предпочтут, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий, при котором Израиль первым нанесет удар по Ирану, прежде чем к военным действиям подключатся Соединенные Штаты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждений в Белом доме.