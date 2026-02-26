Politico: США предпочтут, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий, при котором Израиль первым нанесет удар по Ирану, прежде чем к военным действиям подключатся Соединенные Штаты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждений в Белом доме.
По информации издания, старшие советники Трампа в неформальных беседах предполагают, что израильская атака может вызвать ответ Ирана. Это, в свою очередь, упростит задачу администрации по мобилизации общественной поддержки в США для возможного американского удара.
На фоне ослабления надежд на дипломатическое урегулирование противостояния с Тегераном в Вашингтоне ключевым становится вопрос о сроках и формате возможного удара. Несмотря на предпочтение сценария, при котором Израиль действует первым, наиболее вероятным вариантом источники называют совместную операцию США и Израиля.
Среди рассматриваемых вариантов военных действий – ограниченный первоначальный удар, который может использоваться как инструмент давления для принуждения Ирана к соглашению. В случае провала переговоров возможны более масштабные атаки. Потенциальными целями называются ядерные объекты Ирана, а также инфраструктура баллистических ракет.
В публикации также упоминается возможность так называемого «обезглавливающего удара», включая атаку на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Однако отмечается, что иранская политическая система предусматривает механизмы преемственности, что делает исход подобного сценария непредсказуемым.
При этом представители американской разведки выражают обеспокоенность возможными асимметричными ответными действиями Ирана против американских военных объектов на Ближнем Востоке и в Европе.
Переговоры между Ираном и США по ядерному вопросу стартовали в Омане 6 февраля. Тогда президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.
22 февраля The New York Times писала, что верховный лидер Ирана поручил своему окружению разработать план на случай его убийства. Тегеран сейчас действует исходя из того, что военные удары США неизбежны, даже несмотря на продолжение дипломатического диалога по ядерной программе.