«Единая Россия» готовит предложения по поддержке малых технологических компаний

25 февраля Путин выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве. Он рассказал о развитии биотехнологий и биоэкономики в стране, а также отметил разработки, представленные на выставке форума. В частности, глава государства предложил использовать опыт экспериментальных правовых режимов в биотехнологиях, как это происходит в сфере беспилотников.