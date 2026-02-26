«Единая Россия» готовит предложения по поддержке малых технологических компаний
Выступление президента Владимира Путина на Форуме будущих технологий задало практические ориентиры для технологической политики. Об этом заявил исполнительный директор Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Семин.
На форуме отмечалось, что малые технологические компании должны стать полноправными участниками национальных проектов. Особое значение, по мнению Семина, приобретает развитие экспериментальных правовых режимов, в том числе в биоэкономике.
«Технологии развиваются быстрее регулирования, и государству необходимо создавать правовые коридоры для их оперативного внедрения. Именно такой подход последовательно отстаивает наш совет», – отметил он.
Совет партии подготовит предложения по включению малых технологических компаний в нацпроекты, расширению доступа к господдержке и запуску экспериментальных правовых режимов. Эти инициативы войдут в технологический раздел народной программы партии.
Семин также указал на дефицит кадров как универсальную проблему для высокотехнологичных отраслей – от робототехники до биотехнологий.
«По сути, запускается национальная программа подготовки инженеров будущего, и задача партии – обеспечить, чтобы она дошла до каждого региона, от школы до вузов и колледжей», – заключил он.
25 февраля Путин выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве. Он рассказал о развитии биотехнологий и биоэкономики в стране, а также отметил разработки, представленные на выставке форума. В частности, глава государства предложил использовать опыт экспериментальных правовых режимов в биотехнологиях, как это происходит в сфере беспилотников.