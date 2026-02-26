Кремль: встреча на высшем уровне поставит точку в украинском конфликте

Кремль: встреча на высшем уровне поставит точку в украинском конфликтеПока переговоры по мирному урегулированию продолжаются
Встреча на высшем уровне возможна для окончательной фиксации достигнутых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы. Она должна финализировать всю работу и ставить точку», – сказал он.
Пока же, по словам представителя Кремля, переговорный процесс продолжается, при этом Москва фиксирует «весьма направленные заявления» со стороны Киева. Он подчеркнул, что позиция России остается последовательной и неизменной.
«Все продолжают свою работу, в том числе и американские переговорщики, американская сторона, коим мы весьма признательны за продолжение этих усилий», – отметил Песков.
25 февраля пресс-секретарь главы РФ уже высказывался о том, что встреча лидеров России, США и Украины имеет смысл только для финализации договоренностей.
В тот же день украинский президент Владимир Зеленский сообщил об итогах телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом. По его словам, Киев рассчитывает, что следующая трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. В разговоре также участвовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.