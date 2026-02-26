Кремль: встреча на высшем уровне поставит точку в украинском конфликте

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский сообщил об итогах телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом. По его словам, Киев рассчитывает, что следующая трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. В разговоре также участвовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.