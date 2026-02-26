Премьер Дании назначила досрочные выборы на фоне ситуации с Гренландией
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назначила досрочные выборы на 24 марта, за семь месяцев до конституционного срока. Этот шаг последовал после того, как американский лидер Дональд Трамп возобновил претензии на покупку Гренландии. Как пишет Bloomberg, глава правительства рассчитывает, что рост популярности после противостояния с президентом США по поводу арктической территории поможет ей получить еще один срок.
«Это будут решающие выборы, потому что в ближайшие четыре года нам, датчанам, и нам, как европейцам, действительно придется стоять самостоятельно. Мы должны определить наши отношения с США. Мы должны перевооружиться, чтобы обеспечить мир на нашем континенте. Мы должны держать Европу вместе и защищать будущее Королевства Дания», – заявила Фредериксен.
Она также заверила датчан, что правительство будет работать над управлением ситуацией во время кампании, включая проведение международных встреч, необходимых «для защиты интересов королевства».
Фредериксен заняла пост премьер-министра 27 июня 2019 г. в возрасте 41 года, став самым молодым политиком на этой должности. До этого, в 2014–2015 гг., она служила министром юстиции Дании, а с 2011 г. по 2014 г. – министром занятости страны.
Трамп заявлял о своих притязаниях на Гренландию в начале своего второго президентского срока. Эта риторика усилилась в начале 2026 г. По версии американского лидера, Гренландии «угрожают» российские и китайские корабли. Позже он отказался от планов силового захвата острова в пользу диалога. 1 февраля Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже ведутся и по многим вопросам достигнуто согласие.