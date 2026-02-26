Премьер Дании назначила досрочные выборы на фоне ситуации с Гренландией

Трамп заявлял о своих притязаниях на Гренландию в начале своего второго президентского срока. Эта риторика усилилась в начале 2026 г. По версии американского лидера, Гренландии «угрожают» российские и китайские корабли. Позже он отказался от планов силового захвата острова в пользу диалога. 1 февраля Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже ведутся и по многим вопросам достигнуто согласие.