Сикорский: Польша будет союзником США, но не будет плясать под их дудку
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что политика президента США Дональда Трампа вызывает растущую обеспокоенность в Варшаве и ставит под вопрос прежний формат польско-американского партнерства. Его слова передает польский портал Onet.
Сикорский отметил, что ухудшение отношений между США и Европой «представляет особый вызов» для Польши, поскольку на протяжении десятилетий Вашингтон оставался ключевой опорой ее внешней политики.
«Мы были и останемся лояльным союзником Америки, но мы не можем плясать под их дудку», – заявил глава МИДа. Сикорский употребил слово frajerzy, которое можно перевести как «лохи», «лопушки», «простаки», «неудачники».
Сикорский указал на решение США воздержаться при голосовании в ООН по резолюции о поддержке мира на Украине. По его словам, для Польши, которая граничит с Украиной и продолжает оказывать Киеву военную помощь, это стало серьезным сигналом.
Министр подчеркнул, что Варшава не может быть уверена в совпадении своих интересов с интересами Белого дома и не способна повлиять на американскую политику. Он также сослался на данные опроса, согласно которым 54% поляков больше не считают США надежным союзником.
15 февраля Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности демонстрировала подчеркнуто теплый подход к европейским союзникам, но суть послания Вашингтона осталась бескомпромиссной: присоединяйтесь к курсу страны по перекройке мира или уйдите с дороги.