Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Общее количество БПЛА, сбитых на подлете к столице, достигло девяти. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
Сейчас, по его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
На фоне атак 26 февраля Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». Ведомство также вводило аналогичные меры в отношении воздушных гаваней «Домодедово» и «Жуковский». Ограничения сняли в 17:47 мск.
В ночь на 26 февраля средства ПВО уничтожили над Россией 17 украинских беспилотников, передавали в Минобороны РФ. В Брянской области было ликвидировано семь БПЛА, в Тульской – четыре, в Калужской – два дрона.