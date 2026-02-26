Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 24

Минобороны РФ сообщало, что в период с 14:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, в том числе 12 – на подлете к Москве. В ведомстве уточнили, что все аппараты были самолетного типа. Их сбили над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Республикой Крым, а также в Московском регионе.