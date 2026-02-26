Газета
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 24

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять украинский беспилотников на подлете к Москве. В общей сложности было сбито 24 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. 

Сейчас, по его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

На фоне атак 26 февраля Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». Ведомство также вводило аналогичные меры в отношении воздушных гаваней «Домодедово» и «Жуковский». Ограничения сняли в 17:47 мск.

Минобороны РФ сообщало, что в период с 14:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, в том числе 12 – на подлете к Москве. В ведомстве уточнили, что все аппараты были самолетного типа. Их сбили над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Республикой Крым, а также в Московском регионе.

