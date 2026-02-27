Газета
Главная / Политика /

Пакистан атаковал склад боеприпасов в Афганистане

Ведомости

Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана атаковали крупный склад с боеприпасами в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает Geo TV, ссылаясь на данные из служб безопасности страны.

Собеседники телеканала рассказали, что в результате авиаудара склад был полностью разрушен.

В результате столкновений на пакистано-афганской границы было убито 72 афганцев, еще 120 человек получили ранения, сообщил источник Geo TV.

Tolo News 26 февраля сообщал, что пакистанские и афганские силы столкнулись в шести афганских приграничных провинциях. Бои идут в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Также столкновения произошли возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств.

Позже Tolo News писал, что военнослужащие Афганистана заявили о проведении операции, в ходе которой было уничтожено 15 пограничных постов Пакистана. Эта акция стала ответом на недавние авиаудары, нанесенные Исламабадом. 

Боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном по всей линии Дюранда (демаркационной границе между странами, которая была установлена в 1893 г.) идут с марта 2024 г. При боях в октябре 2025 г. пакистанская армия в ходе боевых столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано-пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов.

