Пакистан сообщил об убийстве 133 афганских талибов

26 февраля Tolo News писал, что пакистанские и афганские силы столкнулись в шести афганских приграничных провинциях. Бои идут в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Столкновения также произошли возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств. Позже издание сообщило, что военнослужащие Афганистана заявили о проведении операции, в ходе которой было уничтожено 15 пограничных постов Пакистана. Эта акция стала ответом на недавние авиаудары, нанесенные Исламабадом.