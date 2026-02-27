Газета
Пакистан сообщил об убийстве 133 афганских талибов

В результате противостояния Пакистана и Афганистана погибли 133 афганских талиба, более 200 ранены. Об этом сообщил в соцсети X пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с зарубежными СМИ Мошарраф Заиди.

По его словам, Пакистан продолжает контрнаступления по целям в Афганистане, и многие другие потери оцениваются в результате ударов по военным целям в Кабуле, Пактии и Кандахаре. В частности, уничтожено 27 постов афганских талибов, еще девять были захвачены, отметил Заиди.

«Уничтожены два штаба корпуса, три штаба бригад, два склада боеприпасов, одна база материально-технического обеспечения, три штаба батальонов, два штаба секторов и более 80 танков, артиллерии и бронетранспортеров», – сказал он.

26 февраля Tolo News писал, что пакистанские и афганские силы столкнулись в шести афганских приграничных провинциях. Бои идут в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Столкновения также произошли возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств. Позже издание сообщило, что военнослужащие Афганистана заявили о проведении операции, в ходе которой было уничтожено 15 пограничных постов Пакистана. Эта акция стала ответом на недавние авиаудары, нанесенные Исламабадом.

