Кремль не видит изменений переговорной позиции Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока говорить о значительном изменении переговорной позиции Украины не приходится.
Представитель Кремля подтвердил, что переговоры по урегулированию продолжатся в трехстороннем формате с участием переговорщиков России, Украины и США.
25 февраля ТАСС со ссылкой на источник писал, что встречу по украинскому кризису с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона перенесли на начало марта. Собеседник агентства уточнил, что место проведения переговоров еще согласуется.
Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием трех стран состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Следующий раунд прошел там же 4–5 февраля. Позднее стороны провели переговоры в Женеве.
26 февраля спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел встречу с американской делегацией. Комментировать итоги переговоров он отказался.