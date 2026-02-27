Газета
Главная / Политика /

Кремль не видит изменений переговорной позиции Украины

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока говорить о значительном изменении переговорной позиции Украины не приходится.

Представитель Кремля подтвердил, что переговоры по урегулированию продолжатся в трехстороннем формате с участием переговорщиков России, Украины и США.

25 февраля ТАСС со ссылкой на источник писал, что встречу по украинскому кризису с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона перенесли на начало марта. Собеседник агентства уточнил, что место проведения переговоров еще согласуется.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием трех стран состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Следующий раунд прошел там же 4–5 февраля. Позднее стороны провели переговоры в Женеве.

26 февраля спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел встречу с американской делегацией. Комментировать итоги переговоров он отказался.

