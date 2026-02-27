Посол назвал британских военных на Украине законными целями для армии России
Размещение британских войск на Украине представляет собой законную цель для российских сил. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью ИС «Вести»
«Если такие [британские] силы появятся [на Украине], то это будет для нас законной целью для нанесения ударов», – сказал он.
23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в размещении западных военных на линии фронта или вблизи нее, но европейские страны не готовы к такому шагу. Сейчас о готовности предоставить по одной бригаде заявили только Великобритания и Франция, но где именно они могли бы быть размещены, Зеленский не уточнил.
В начале февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Москва будет воспринимать размещение западных войск на Украине как «иностранную интервенцию» и угрозу. В МИД указали, что эти шаги Киева и его союзников будут учитываться при определении переговорной позиции России.