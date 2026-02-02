Лавров: РФ определяет размещение западных войск на Украине как угрозу
Москва будет воспринимать размещение западных войск на Украине как «иностранную интервенцию» и угрозу. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ в ответах на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 г.
«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», – говорится в ответе министра.
МИД указал, что эти шаги Киева и его союзников будут учитываться при определении переговорной позиции России.
В начале января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны коалиции договорились юридически закрепить обязательства перед Киевом и продолжить подготовку к развертыванию многонациональных сил на территории Украины после прекращения огня.