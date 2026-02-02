Лавров: РФ определяет размещение западных войск на Украине как угрозу

Москва будет воспринимать размещение западных войск на Украине как «иностранную интервенцию» и угрозу. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ в ответах на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 г.