Трамп заявил о недовольстве ходом переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не принял окончательного решения по Ирану и остается недоволен ходом переговоров. При этом он ожидает их продолжения.
«Посмотрим, что случится, мы поговорим позже. У нас будут еще переговоры сегодня, но нет, я недоволен ходом переговоров», – сказал Трамп журналистам (цитата по Fox News).
Глава государства подчеркнул, что Вашингтон еще не определился с дальнейшими действиями в отношении Тегерана. Трамп пояснил, что США осознают угрозу затяжного конфликта в случае применения силы против Ирана. «Знаете, в условиях конфликта есть угроза того, что случится что угодно – как хорошее, так и плохое», – пояснил американский лидер.
США и Иран провели три раунда консультаций по иранскому ядерному досье. Последняя встреча состоялась 26 февраля в Женеве. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по ее итогам заявил о «хорошем прогрессе». Он назвал переговоры «самой тяжелой и продолжительной» встречей за все время диалога.
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди также сообщил в соцсети X, что переговоры завершились «значительным прогрессом» и стороны намерены возобновить их после консультаций в Вашингтоне и Тегеране.