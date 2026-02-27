Axios: Трамп пока не планирует обращений к нации
Президент США Дональд Трамп сейчас не планирует нового обращения к нации на фоне начала военной операции против Ирана. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.
28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно нанесла удары по Ирану. Военные поразили десятки военных целей. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами и ударил по военным базам США.
Американский президент Дональд Трамп в восьмиминутном видеообращении назвал целью операции против Ирана обеспечение безопасности американцев. По его словам, Вашингтон стремится устранить «угрозу», исходящую от иранского правительства. Он уточнил, что угроза исходит не только от ядерных амбиций страны, но и от ее ракетного потенциала.
Трамп рассказал, что Иран активизировал усилия по восстановлению ядерной программы после американских бомбардировок в июне 2025 г. Он также обвинил иранское руководство в многолетней враждебности.
По данным The New York Times, причиной ударов по Ирану стало растущее разочарование Трампа в результатах переговоров по ядерной программе Тегерана.
26 февраля в Женеве спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречи с иранскими официальными лицами. На следующий день Трамп заявил о недовольстве ходом переговоров. Он говорил, что еще не принял решения о начале военной операции, и добавил, что «очень хотел бы не применять силу», но «иногда приходится».