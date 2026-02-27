Axios: Трамп пока не планирует обращений к нации

26 февраля в Женеве спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречи с иранскими официальными лицами. На следующий день Трамп заявил о недовольстве ходом переговоров. Он говорил, что еще не принял решения о начале военной операции, и добавил, что «очень хотел бы не применять силу», но «иногда приходится».