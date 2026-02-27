Газета
Главная / Политика /

Карасин: ссылки на угрозы, якобы исходящие от Ирана, мало кого убеждают

Ведомости

Демагогические ссылки на экзистенциальные угрозы, якобы исходящие от Ирана, звучат лживо и мало кого убеждают. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.

По его словам, информация об агрессии США и Израиля против Ирана болезненно ударила по надеждам о налаживании предсказуемых отношений на Ближнем Востоке и в мире в целом.

«Похоже, что бесцеремонность быстро становится привычкой и образом поведения некоторых стран по своему усмотрению решать межгосударственные проблемы. Забыты международное право, элементарная этика отношений между странами», – подчеркнул Карасин.

Как в мире отреагировали на американо-израильский удар по Ирану

Политика / Международные отношения

Он добавил, что в этой ситуации должен незамедлительно высказаться Совет Безопасности ООН. Сейчас наступил момент, когда мир должен решительно осудить агрессию. Для этого существуют Совбез и просто позиция людей всех континентов против «неприкрытого силового произвола», разумной альтернативы этому нет, заключил Карасин.

28 февраля США и Израиль нанесли превентивные удары по Ирану. Военнослужащие поразили десятки военных целей. Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами.

Постпредство России сообщило, что созванное Москвой и Пекином срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана состоится 28 февраля в 00.00 мск (в 16.00 по Нью-Йорку).

