Карасин: ссылки на угрозы, якобы исходящие от Ирана, мало кого убеждают
Демагогические ссылки на экзистенциальные угрозы, якобы исходящие от Ирана, звучат лживо и мало кого убеждают. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.
По его словам, информация об агрессии США и Израиля против Ирана болезненно ударила по надеждам о налаживании предсказуемых отношений на Ближнем Востоке и в мире в целом.
«Похоже, что бесцеремонность быстро становится привычкой и образом поведения некоторых стран по своему усмотрению решать межгосударственные проблемы. Забыты международное право, элементарная этика отношений между странами», – подчеркнул Карасин.
Он добавил, что в этой ситуации должен незамедлительно высказаться Совет Безопасности ООН. Сейчас наступил момент, когда мир должен решительно осудить агрессию. Для этого существуют Совбез и просто позиция людей всех континентов против «неприкрытого силового произвола», разумной альтернативы этому нет, заключил Карасин.
28 февраля США и Израиль нанесли превентивные удары по Ирану. Военнослужащие поразили десятки военных целей. Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами.
Постпредство России сообщило, что созванное Москвой и Пекином срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана состоится 28 февраля в 00.00 мск (в 16.00 по Нью-Йорку).