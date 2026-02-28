Газета
Политика

Подоляк: Киев может наносить удары по Белоруссии

Ведомости

Украина может наносить удары по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов дронов. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Что касается инструментов наведения, [Зеленский] дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это», – сказал Подоляк в эфире литовского Delfi (цитата по «РИА Новости»).

Украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе рассказал, что предложил странам Прибалтики разместить войска на границе с Белоруссией, которую Киев считает потенциальной угрозой и для них. Однако, по его словам, согласия на это они не дали.

18 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко. Рестрикции наложены решением совета национальной безопасности и обороны Украины. Причиной названо, в том числе, развитие инфраструктуры для размещения российских ракет средней дальности «Орешник».

