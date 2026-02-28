Подоляк: Киев может наносить удары по Белоруссии
Украина может наносить удары по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов дронов. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Что касается инструментов наведения, [Зеленский] дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это», – сказал Подоляк в эфире литовского Delfi (цитата по «РИА Новости»).
Украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе рассказал, что предложил странам Прибалтики разместить войска на границе с Белоруссией, которую Киев считает потенциальной угрозой и для них. Однако, по его словам, согласия на это они не дали.
18 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко. Рестрикции наложены решением совета национальной безопасности и обороны Украины. Причиной названо, в том числе, развитие инфраструктуры для размещения российских ракет средней дальности «Орешник».