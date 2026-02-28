В ходе столкновений с Пакинстаном погибло более 300 афганских военных

Тарар заявил, что операция была начата ​​в ответ на «неспровоцированные действия» с другой стороны границы. Министр добавил, что в ходе операции было уничтожено 163 танка и бронированной техники, а 37 объектов по всему Афганистану были поражены авиаударами.