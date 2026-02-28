Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В ходе столкновений с Пакинстаном погибло более 300 афганских военных

Эскалация на границе произошла 26 февраля, несмотря на достигнутое в 2025 году соглашение о прекращении огня
Ведомости

В ходе операции «Газаб лиль-Хак» («Праведная ярость») силы Пакистана уничтожили 331 афганских талиба. Об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакинстана Аттаулла Тарар, передает Associated Press of Pakistan.

В боестолкновениях между странами ранены более 500 афганских боевиков. Пакистанские силы разрушили 104 поста и захватили 22 других. 

Тарар заявил, что операция была начата ​​в ответ на «неспровоцированные действия» с другой стороны границы. Министр добавил, что в ходе операции было уничтожено 163 танка и бронированной техники, а 37 объектов по всему Афганистану были поражены авиаударами.

Фото.

Эскалация на границе: что происходит между Пакистаном и Афганистаном

Политика / Фото

Эскалация на афгано-пакинстанской границе произошла 26 февраля возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал противостояние с Афганистаном открытой войной.

В ночь на 27 февраля власти «Талибана» в Афганистане сообщили об ответном ударе по пакистанским военным позициям по обе стороны линии Дюранда. Были убиты 55 пакистанских солдат. Эскалация произошла, несмотря на достигнутое в 2025 г. при участии Катара соглашение о прекращении огня.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь