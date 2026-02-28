В ходе столкновений с Пакинстаном погибло более 300 афганских военных

В ходе столкновений с Пакинстаном погибло более 300 афганских военныхЭскалация на границе произошла 26 февраля, несмотря на достигнутое в 2025 году соглашение о прекращении огня
В ходе операции «Газаб лиль-Хак» («Праведная ярость») силы Пакистана уничтожили 331 афганских талиба. Об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакинстана Аттаулла Тарар, передает Associated Press of Pakistan.
В боестолкновениях между странами ранены более 500 афганских боевиков. Пакистанские силы разрушили 104 поста и захватили 22 других.
Тарар заявил, что операция была начата в ответ на «неспровоцированные действия» с другой стороны границы. Министр добавил, что в ходе операции было уничтожено 163 танка и бронированной техники, а 37 объектов по всему Афганистану были поражены авиаударами.
В ночь на 27 февраля власти «Талибана» в Афганистане сообщили об ответном ударе по пакистанским военным позициям по обе стороны линии Дюранда. Были убиты 55 пакистанских солдат. Эскалация произошла, несмотря на достигнутое в 2025 г. при участии Катара соглашение о прекращении огня.