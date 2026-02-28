Израиль нанес удар по Ирану

Израиль нанес удар по ИрануВ Тегеране прогремели три взрыва
Израиль нанес превентивный удар по Ирану, сообщает Channel 12 со ссылкой на израильского министра обороны Исраэля Каца. В Тегеране прозвучали три взрыва, передает агентство Fars.
По предварительным данным, несколько ракет попали в район улицы Университетской и район Республики. Fars также сообщает о закрытии воздушного пространства над оккупированной Палестиной. На севере и востоке Тегерана были слышны несколько новых взрывов. Иностранные источники сообщают о совместной атаке США и Израиля. Тип взрывов – ракетный удар.
Как сообщил Кац, в ближайшее время ожидается ракетный и беспилотный удар по Израилю.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что по всему Израилю прозвучали сирены, а на мобильные телефоны было отправлено предварительное предупреждение о необходимости оставаться вблизи охраняемых территорий. Это предупреждение, призванное подготовить население к возможности запуска ракет по Израилю. ЦАХАЛ подчеркивает, что людей призывают оставаться вблизи охраняемых территорий.
Израиль закрыл свое воздушное пространство и объявил чрезвычайное положение в связи с ожиданием ответных ударов иранских беспилотников и ракет.
Президент США Дональд Трамп 27 февраля высказался о ситуации вокруг Ирана. По словам американского президента, окончательное решение еще не принято, а ход переговоров с иранской стороной его не устраивает. Тем не менее Трамп рассчитывал на продолжение контактов. Глава Белого дома пояснил, что США понимают угрозу затяжного конфликта в случае применения силы против Ирана.
США и Иран провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Последняя встреча состоялась 26 февраля в Женеве. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по ее итогам заявил о «хорошем прогрессе».