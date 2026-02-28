Израиль нанес удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп 27 февраля высказался о ситуации вокруг Ирана. По словам американского президента, окончательное решение еще не принято, а ход переговоров с иранской стороной его не устраивает. Тем не менее Трамп рассчитывал на продолжение контактов. Глава Белого дома пояснил, что США понимают угрозу затяжного конфликта в случае применения силы против Ирана.