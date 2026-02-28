Эксперт ВШЭ считает, что Трамп не склонен к дипломатии в случае с Ираном

Переговоры с Ираном и удары по нему – это инструменты внешней политики США для устранения угроз со стороны Тегерана – в том, как их понимают в Вашингтоне и Западном Иерусалиме. Так объяснил «Ведомостям» позицию США после утренних ударов по Ирану ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.