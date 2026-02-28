Эксперт ВШЭ считает, что Трамп не склонен к дипломатии в случае с Ираном
Переговоры с Ираном и удары по нему – это инструменты внешней политики США для устранения угроз со стороны Тегерана – в том, как их понимают в Вашингтоне и Западном Иерусалиме. Так объяснил «Ведомостям» позицию США после утренних ударов по Ирану ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
При этом эксперт подчеркнул, что Трамп не склонен к дипломатии в случае Ирана и он всегда предпочитал инструменты военного давления.
«Нынешние удары – тоже форма давления. Если это приведет к капитуляции Ирана по своей ядерной программе, то американцы подумают и о возвращении к дипломатии. Но такой исход пока кажется маловероятным», – подчеркнул американист.
По его мнению, цель на нынешнем этапе – максимально эффективно и быстро сократить военный потенциал Ирана, тем самым минимизировав основную угрозу для Израиля.
Целью ударов США является военный потенциал Ирана, заявил американский официальный представитель. По данным Пентагона, Иран располагает арсеналом, насчитывающим более 2000 баллистических ракет малой и средней дальности. Пусковые установки рассредоточены по многочисленным площадкам по всей территории страны. Речь идет именно о военных объектах, а не о ядерной инфраструктуре, уточнил источник.