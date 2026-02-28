Посольство в Катаре рекомендовало россиянам соблюдать меры предосторожности
Посольство России в Катаре рекомендовало российским гражданам соблюдать разумные меры предосторожности и не выезжать на длительные расстояния в городе и за его пределами. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.
Посольство призвало внимательно следить за официальными комментариями властей Катара, а также отслеживать смс-оповещения местных мобильных операторов. Это главный источник надежных данных о развитии ситуации.
Туристам рекомендуется поддерживать контакт с туроператором и администрацией отеля. В диппредставительстве подчеркнули, что россиянам, следующим транзитом илы вылетающим из международного аэропорта Хамад в Дохе, нужно учитывать, что из-за происходящего графики движения авирейсов будут изменены.
Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву баллистическими ракетами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении призвал к смене режима в Иране. Он указал, что нельзя допустить, чтобы Исламская Республика приобрела ядерное оружие.