Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

АТОР: в ОАЭ находятся около 50 000 туристов из России

Ведомости

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), предварительно, находятся около 50 000 российских туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

По ее данным, в Катаре находятся около 1000 россиян, в Омане – порядка 700, в Бахрейне – 300.

Туроператоры заявили, что туристов, которые не смогли вылететь из ОАЭ, размещают в отелях. Согласно онлайн-табло аэропорта Дубая, самолеты после ожидания приземляются. На прилет фиксируются задержки и отмены, но многие рейсы продолжают вылетать по расписанию.

Конфликт США, Израиля и Ирана. Онлайн

Политика / Международные новости

Министерство внутренних дел ОАЭ объявило о полной готовности принять необходимые меры для защиты граждан страны, резидентов и туристов на фоне происходящего в регионе. Власти призывают ориентироваться только на официальные источники информации.

Утром 28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла превентивные удары по Ирану. Ведомство объявило о поражении десятков военных целей. Там пояснили, что атаки призваны сократить потенциал «иранского террористического режима». Исламская Республика в последние месяцы продолжала усилия по реализации своей ядерной программы и восстановлению производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля.

В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её