АТОР: в ОАЭ находятся около 50 000 туристов из России
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), предварительно, находятся около 50 000 российских туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.
По ее данным, в Катаре находятся около 1000 россиян, в Омане – порядка 700, в Бахрейне – 300.
Туроператоры заявили, что туристов, которые не смогли вылететь из ОАЭ, размещают в отелях. Согласно онлайн-табло аэропорта Дубая, самолеты после ожидания приземляются. На прилет фиксируются задержки и отмены, но многие рейсы продолжают вылетать по расписанию.
Министерство внутренних дел ОАЭ объявило о полной готовности принять необходимые меры для защиты граждан страны, резидентов и туристов на фоне происходящего в регионе. Власти призывают ориентироваться только на официальные источники информации.
Утром 28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла превентивные удары по Ирану. Ведомство объявило о поражении десятков военных целей. Там пояснили, что атаки призваны сократить потенциал «иранского террористического режима». Исламская Республика в последние месяцы продолжала усилия по реализации своей ядерной программы и восстановлению производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля.
В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами.