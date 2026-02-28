АТОР: в ОАЭ находятся около 50 000 туристов из России

Туроператоры заявили, что туристов, которые не смогли вылететь из ОАЭ, размещают в отелях. Согласно онлайн-табло аэропорта Дубая, самолеты после ожидания приземляются. На прилет фиксируются задержки и отмены, но многие рейсы продолжают вылетать по расписанию.