Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль

По данным диппредставительства, погранпереход «Бегин» («Таба») на границе с Египтом работает круглосуточно. Кроме того, функционирует КПП «Ицхак Рабин» («Вади Араба») на границе с Иорданией. КПП «Алленби» («Король Хусейн») на израильско-иорданской границе возобновит работу 1 марта в обычном режиме. Для посещения Иордании и Египта россиянам с действительными документами не нужна виза. Остальные сухопутные переходы сейчас закрыты.