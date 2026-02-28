Газета
Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль

Ведомости

Посольство России в Тель-Авиве призвало российских граждан при возможности покинуть Израиль до нормализации обстановки в стране.

По данным диппредставительства, погранпереход «Бегин» («Таба») на границе с Египтом работает круглосуточно. Кроме того, функционирует КПП «Ицхак Рабин» («Вади Араба») на границе с Иорданией. КПП «Алленби» («Король Хусейн») на израильско-иорданской границе возобновит работу 1 марта в обычном режиме. Для посещения Иордании и Египта россиянам с действительными документами не нужна виза. Остальные сухопутные переходы сейчас закрыты.

Отмечается, что в работе погранпереходов на границах Израиля с Египтом и Иорданией могут произойти изменения. Актуальную информацию необходимо уточнить перед поездкой.

Посольство рекомендовало находящимся в Израиле гражданам сохранять спокойствие и соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности, оставаться вблизи защищенных помещений и не покидать их до уведомления.

Утром 28 февраля израильские военные превентивно нанесли удары по Ирану. В результате поражены десятки военных целей. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), атаки призваны снизить потенциал «иранского террористического режима». Страна в последние месяцы работала над реализацией своей ядерной программы и восстановлением производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля.

Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами.

