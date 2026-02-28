СМИ: при атаке Израиля на Иран мог быть убит командующий КСИР
Израильские силы полагают, что в результате атаки на Иран мог быть убит командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на израильских официальных лиц.
Пакпур был назначен командующим КСИР вместо погибшего в результате атаки Израиля Хосейна Салами приказом верховного лидера Ирана Али Хаменеи 13 июня 2025 г.
Reuters со ссылкой на источник пишет о гибели нескольких высокопоставленных командиров КСИР и чиновников при ударах израильской армии по Ирану. Их личности не уточняются.
По данным The New York Times, в результате атак пострадал охраняемый комплекс верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Резиденция, где обычно находится Хаменеи и проходят встречи с руководством страны, получила значительные повреждения. Информация о местонахождении самого лидера пока не поступала.
28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно нанесла удары по Ирану. Военные поразили десятки военных целей. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами. Страна ударила и по американским военным базам.