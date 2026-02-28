СМИ: при атаке Израиля на Иран мог быть убит командующий КСИР

По данным The New York Times, в результате атак пострадал охраняемый комплекс верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Резиденция, где обычно находится Хаменеи и проходят встречи с руководством страны, получила значительные повреждения. Информация о местонахождении самого лидера пока не поступала.